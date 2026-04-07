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Tragédia França: colisão entre trem de alta velocidade e caminhão mata maquinista e deixa 27 feridos Choque entre os veículos foi por volta das 7h (3h em Brasília)

Uma colisão entre um trem de alta velocidade e um caminhão matou o maquinista e deixou outras 27 pessoas feridas, incluindo um homem em estado grave, na região de Pas-de-Calais, no norte da França, nesta terça-feira, 7. Nem as autoridades locais nem a operadora da linha detalharam como o acidente aconteceu.

O choque entre os veículos foi por volta das 7h (3h em Brasília). O tráfego ferroviário ficará suspenso na área da colisão até a noite desta terça-feira.

Na França, acidentes em linhas ferroviárias de alta velocidade são raros em comparação com as ferrovias tradicionais.



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