França concederá sua ordem máxima ao cacique Raoni

O presidente francês, Emmanuel Macron, vai condecorar nesta terça-feira (26) o cacique Raoni com a Legião de Honra, a mais alta distinção francesa, no primeiro dia de sua viagem oficial ao Brasil, anunciou nesta segunda seu gabinete.

Raoni Metuktire receberá em Belém, no Pará, essa ordem no grau de oficial, como "figura internacional da luta pela preservação da floresta amazônica e a cultura dos povos originários", segundo a presidência francesa.

A Legião de Honra é a maior honraria concedida pela França a nacionais e estrangeiros em reconhecimento a seus méritos. Ela conta com três graus e duas dignidades.

O presidente centrista e o líder kayapó já se encontraram em outras ocasiões. Em junho, Macron o recebeu no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir a proteção das florestas e os direitos dos povos indígenas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá Macron em Belém, no início de sua primeira visita bilateral à América Latina, que busca relançar a relação com o Brasil.

A visita de três dias também incluirá o Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.