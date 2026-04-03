Líderes da França e Coreia do Sul dizem que trabalharão juntos para reabrir o Estreito de Ormuz

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O presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myeung, concordaram nesta sexta-feira, 3, em trabalhar juntos para ajudar a reabrir o Estreito de Ormuz e aliviar as incertezas econômicas globais causadas pela guerra no Oriente Médio.



A cúpula em Seul ocorreu em meio a críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, a aliados europeus e asiáticos que não apoiaram a guerra de Washington e Israel contra o Irã.



Macron disse a Lee no início da reunião que os dois países podem desempenhar um papel importante na estabilização da situação no Oriente Médio, incluindo o cerco de Teerã sobre o Estreito de Ormuz, que provocou turbulências nos mercados globais de energia



Os dois líderes não responderam a perguntas e não deram detalhes sobre como ajudariam a reabrir o estreito.



"Precisamos definir claramente, em nível internacional, as condições para um processo que alivie a crise e o conflito no Oriente Médio", disse Macron. "Precisamos garantir a reabertura do Estreito de Ormuz."



Cooperação

Lee afirmou que ele e Macron concordaram em expandir a cooperação em tecnologia, energia e outras áreas.



Autoridades sul-coreanas e francesas também assinaram acordos para trabalhar nas cadeias de suprimento de combustível nuclear, investir conjuntamente em um projeto de energia eólica offshore no sul da Coreia do Sul e colaborar no setor de minerais críticos.



A Coreia do Sul tem se mobilizado para aumentar a produção de seus reatores nucleares a fim de mitigar a crise energética, e Lee também defendeu uma transição mais rápida para energias renováveis, afirmando que a guerra expôs a forte dependência do país em relação às importações de combustíveis fósseis.







A viagem de Macron à Ásia ocorre em um momento em que Trump intensifica sua frustração com os aliados. Em um discurso na quarta-feira, Trump disse que os americanos "não precisam" do estreito, mas que os países que precisam "devem agarrá-lo e preservá-lo".



Em um evento anterior na Casa Branca, durante a Páscoa, Trump pediu que seus aliados na Ásia e a China se envolvessem na reabertura da via navegável.



"Deixem a Coreia do Sul, vocês sabem, nós só temos 45 mil soldados em perigo por lá, bem ao lado de uma força nuclear - deixem a Coreia do Sul fazer isso", disse Trump. "Deixem o Japão fazer isso. Eles obtêm 90% do seu petróleo do estreito. Deixem a China fazer isso."



Os Estados Unidos mantêm cerca de 28 mil soldados na Coreia do Sul, não os 45 mil mencionados por Trump. O destacamento de tropas americanas na Coreia do Sul visa deter possíveis agressões da Coreia do Norte.



Macron afirmou que reabrir o Estreito de Ormuz por meio de uma operação militar é irrealista.



Autoridades sul-coreanas disseram estar em contato com Washington sobre o assunto e que Seul não está considerando pagar taxas de trânsito ao Irã para garantir a passagem de combustível pelo estreito. (Com agências internacionais)

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