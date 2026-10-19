Europa
França decreta toque de instalação e proíbe manifestações em vários bairros de Paris
Bairros centrais de Paris têm circulação controlada e manifestações proibidas
Operação de limpeza após atos dos últimos dias em diversos bairros Parisiense - Foto: KIRAN RIDLEY / AFP
As autoridades francesas decretaram, nesta segunda-feira (19), um toque de acomodação parcial e proibiram manifestações nos bairros do centro de Paris mais afetados pelos distúrbios e saques do fim de semana, anunciou a polícia.
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Os moradores não poderão circular entre as 23h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, nem realizar manifestações entre as 20h00 e esse local nos setores afetados, incluindo a Praça da República, onde, no momento, encontrar-se concentrações de pessoas sob vigilância policial.