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Europa França decreta toque de instalação e proíbe manifestações em vários bairros de Paris Bairros centrais de Paris têm circulação controlada e manifestações proibidas

As autoridades francesas decretaram, nesta segunda-feira (19), um toque de acomodação parcial e proibiram manifestações nos bairros do centro de Paris mais afetados pelos distúrbios e saques do fim de semana, anunciou a polícia.

Os moradores não poderão circular entre as 23h00 desta segunda-feira e as 6h00 de terça-feira, nem realizar manifestações entre as 20h00 e esse local nos setores afetados, incluindo a Praça da República, onde, no momento, encontrar-se concentrações de pessoas sob vigilância policial.

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