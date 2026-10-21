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Europa França decreta toque de recolher em bairros de Paris pela terceira noite seguida Medida, que entrará em vigor das 23h00 (18h00 de Brasília) até as 06h00 (01h00 de Brasília) de quinta-feira (22), afeta dois setores da capital: a Praça da República e a zona comercial de Les Halles

As autoridades francesas decretaram toque de recolher nesta quarta-feira (21) em alguns bairros de Paris pela terceira noite seguida, para evitar tumultos e saques como os que abalaram a França no último fim de semana.

A medida, que entrará em vigor das 23h00 (18h00 de Brasília) até as 06h00 (01h00 de Brasília) de quinta-feira (22), afeta dois setores da capital: a Praça da República e a zona comercial de Les Halles.

A Praça da República e seus arredores foram um dos epicentros dos confrontos de sábado (17) com as forças de segurança. As autoridades atribuem os distúrbios principalmente a "grupos de extrema esquerda".

A polícia de Paris também proibiu concentrações das 20h00 (15h00 de Brasília) até a manhã de quinta-feira (22) em áreas mais amplas e estratégicas, como os Champs-Élysées e as estações ferroviárias.

Os distúrbios ocorreram à margem de manifestações multitudinárias na França contra o aumento do custo de vida e em apoio aos estudantes do ensino médio, que reivindicam melhores condições de estudo.

A França se prepara para uma nova onda de manifestações no próximo sábado (24). Sob pressão, o primeiro-ministro de centro-direita, Sébastien Lecornu, anunciou um desdobramento policial "massivo" para evitar novos tumultos.

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