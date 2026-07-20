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MUNDO França denuncia 'ação de intimidação extremamente grave' contra dois diplomatas no Irã Chanceler classifica episódio como gravíssimo e alerta que agressores serão responsabilizados

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, denunciou nesta segunda-feira (20) “uma ação de intimidação extremamente grave por parte dos serviços de segurança iranianos” contra dois diplomatas franceses destacados em Teerã, um dos quais foi “agredido”.

"Na noite de domingo, dois funcionários da Embaixada da França no Irã foram alvo de uma ação de intimidação extremamente grave por parte dos serviços de segurança iranianos, em flagrante violação das imunidades diplomáticas das quais se beneficiam", afirmou o ministro em uma declaração enviada à AFP.

Segundo Barrot, os dois diplomatas foram "retidos sem motivo durante várias horas, interrogados e, um deles, agredidos", antes de conseguirem regressar à Embaixada da França.

Atualmente, eles estão “em segurança”, à espera de retornar à França “nas próximas horas”, acrescentou o ministro, que expressou “todo seu apoio e solidariedade diante da dura experiência que sofreu”.

Segundo Barrot, "esta agressão é ainda mais chocante porque esses dois funcionários estão à frente dos nossos programas de apoio à sociedade civil e, em particular, aos artistas e cientistas iranianos".

“Comuniquei ao meu homólogo iraniano, Abbas Araghchi, que este é gravíssimo e inadmissível atentado contra a integridade de nossos agentes não cairá sem consequências”, afirmou o chanceler, que está atualmente em visita a Islândia.

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