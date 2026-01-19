Seg, 19 de Janeiro

diplomacia

França descarta aderir ao "Conselho de Paz" de Trump

O documento sobre o Conselho de Paz "vai além do mero marco de Gaza", ao contrário das expectativas iniciais, indicou uma fonte próxima ao presidente francês

Presidente da França, Emmanuel MacronPresidente da França, Emmanuel Macron - Foto: Michel Euler/POOL/AFP

A França "não prevê dar uma resposta favorável" por ora ao convite para aderir a um "Conselho de Paz" promovido pelo presidente americano, Donald Trump, declarou à AFP o entorno de seu par francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (19).

A Casa Branca solicitou a vários líderes mundiais que integrem esse conselho, presidido por Trump, entre eles o presidente russo, Vladimir Putin; o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban; e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney.

O conselho foi concebido originalmente para supervisionar a reconstrução de Gaza, devastada por dois anos de guerra, mas seu estatuto, consultado pela AFP, não parece limitar sua atuação ao território palestino ocupado.

O documento sobre o Conselho de Paz "vai além do mero marco de Gaza", ao contrário das expectativas iniciais, indicou uma fonte próxima ao presidente francês, reiterando que a França segue comprometida com um cessar-fogo em Gaza.

A iniciativa "levanta questões de grande relevância, em particular no que diz respeito aos princípios e à estrutura das Nações Unidas, que em nenhum caso podem ser colocados em dúvida", acrescentou a fonte.

O Ministério das Relações Exteriores da França havia lembrado anteriormente o "apego" do país, que ocupa um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, "à Carta das Nações Unidas".

"Ela continua sendo a pedra angular de um multilateralismo eficaz, no qual o direito internacional, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica das controvérsias prevalecem sobre a arbitrariedade, as relações de força e a guerra", acrescentou a chancelaria.

