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Mundo França detecta primeiro caso de ebola fora da África durante surto atual O Ministério da Saúde "confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo de doença pelo vírus do ebola em território nacional"

As autoridades de saúde da França anunciaram, nesta quarta-feira (24), o primeiro caso de ebola no país europeu, o de um médico que voltou recentemente da República Democrática do Congo (RDC), onde avança uma epidemia desta doença infecciosa.

Trata-se do primeiro caso desta febre hemorrágica potencialmente mortal identificado fora do continente africano durante o surto atual, que também afetou Uganda.

O Ministério da Saúde "confirma hoje a identificação de um primeiro caso positivo de doença pelo vírus do ebola em território nacional", informou a pasta em um comunicado, e explicou à AFP que o caso foi detectado na França continental.

Segundo o Ministério, a carga viral do paciente é "muito baixa".

Casos suspeitos anteriores durante o surto atual, tanto no Brasil quanto na Itália, foram finalmente descartados ou não confirmados.

Isolados

Cinco pessoas que estiveram em contato com este paciente, que chegou a Paris na terça-feira a bordo de um voo procedente de Kinshasa, foram identificadas e colocadas em isolamento, explicou a ministra da Saúde, Stéphanie Rist, em declarações à emissora France 2 na noite desta quarta-feira.

"Quando fomos avisados, evidentemente identificamos as pessoas que tinham estado muito perto dele no avião", explicou Rist, detalhando que o médico estava "assintomático" quando embarcou.

Risco baixo

Após a divulgação deste caso na França, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou que o risco para a saúde pública permanece "baixo" globalmente, inclusive na França.

O caso "serve como um lembrete dos riscos aos quais os profissionais da linha de frente estão expostos", disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a jornalistas.

O paciente, um médico da ONG Alima, segundo a organização, viajou em um voo comercial da Air France que partiu de Kinshasa.

A Air France confirmou à AFP que "um passageiro a bordo do voo AF736 Kinshasa–Paris-Charles de Gaulle foi atendido pelos serviços médicos na chegada" em 23 de junho de 2026. A empresa especificou que forneceu a lista de passageiros do voo.

A princípio, ele sentia apenas dor de cabeça, mas seu estado "piorou levemente durante o voo" e quando aterrissou em Paris, recebeu assistência, informou o Ministério da Saúde francês.

Esta é a primeira vez que um caso de ebola é diagnosticado na França.

Em 2014, durante uma grande epidemia na África ocidental, dois pacientes foram acolhidos em território francês, mas tinham sido diagnosticados no exterior.

A RDC, de onde o médico diagnosticado retornou, enfrenta uma grande epidemia da doença, que provoca uma febre hemorrágica muitas vezes mortal.

A epidemia é causada por uma cepa pouco frequente do vírus, chamada Bundibugyo, contra a qual não existe vacina nem tratamento específico.

O Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças (ECDC) também considerou que o risco de infecção é baixo para os residentes europeus e os viajantes que vão para áreas de tráfego ativo, lembrou o ministério francês.

Segundo dados oficiais, foram identificados 896 casos, incluídas 232 mortes, mas os especialistas consideram provável que o número seja maior.

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