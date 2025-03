França detém mais 24 suspeitos por fuga de narcotraficante Mohamed Amra

A- A+

A França deteve mais 24 pessoas no marco da investigação pela fuga mortal em maio de 2024 do narcotraficante francês Mohamed Amra, detido no final de fevereiro na Romênia.

A quarta onda de prisões terminou com 24 pessoas detidas nesta segunda-feira (24), que podem permanecer sob custódia policial até 96 horas, segundo uma fonte próxima ao caso.

Entre os detidos está o rapper francês Koba LaD, segundo a mídia pública Franceinfo, informação que nem a promotoria de Paris nem a fonte consultada pela AFP puderam confirmar.

Em maio de 2024, dois agentes penitenciários morreram e outros três ficaram feridos em um ataque violento contra uma van no pedágio de Incarville, no noroeste da França.

Este ataque permitiu libertar Mohamed Amra, narcotraficante suspeito de ter ordenado assassinatos enquanto estava detido.

A investigação sobre o ataque, que se estendeu fora da França com um "alerta vermelho" emitido pela Interpol, permitiu a detenção de Amra em fevereiro na Romênia.

Desde então, o traficante de drogas e outros 27 foram acusados. A maioria deles está em prisão preventiva e em confinamento solitário.

Entre os seis detidos por fazerem parte do comando que libertou Amra está Fernando D., 32 anos, que foi preso no final de fevereiro em uma mansão em Mijas, no sul da Espanha.

Veja também