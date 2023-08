França diz que apenas o governo legítimo do Níger pode romper acordos militares

A- A+

A França afirmou nesta sexta-feira (4) que "apenas as autoridades legítimas do Níger" podem romper os acordos de cooperação militar, não os autores do golpe de Estado.

"A França recorda que o marco jurídico de sua cooperação com o Níger na área de defesa é baseado em acordos celebrados com as autoridades legítimas nigerinas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Estas autoridades "são as únicas que a França, como toda a comunidade internacional, reconhecem", acrescenta o texto, antes de destacar que toma "nota" do comunicado da junta militar que rompe os acordos.

Na quinta-feira (3), os golpistas anunciaram a saída de vários acordos de defesa com Paris, incluindo os vínculos à presença de soldados franceses no Níger e ao "estatuto" dos militares que participaram na luta contra os grupos extremistas.

O presidente eleito democraticamente no Níger, Mohamed Bazoum, foi derrubado em 26 de julho e está detido sob custódia dos militares golpistas.

