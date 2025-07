França e Alemanha instam a UE a negociar com os EUA após anúncio de tarifas

A- A+

Alemanha e França instaram neste sábado a União Europeia a negociar com os Estados Unidos após as ameaças do presidente Donald Trump de impor tarifas de 30% a partir de 1º de agosto sobre produtos europeus.

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou a “enérgica desaprovação” de seu país diante do anúncio de seu homólogo americano , acrescentando que UE deve se preparar para retaliar os Estados Unidos com contramedidas às tarifas de Trump.

Ao lembrar que a UE vem negociando com Washington há várias semanas “com base em uma proposta sólida e de boa fé”, Macron afirmou que “cabe mais do que nunca à Comissão afirmar a determinação da União em defender categoricamente os interesses europeus”.

O presidente francês pediu à Comissão Europeia, encarregada das negociações em nome dos 27 Estados-membros da UE, que “acelere a preparação de contramedidas críveis, mobilizando todos os instrumentos à sua disposição”, “caso não se chegue a um acordo com o governo dos Estados Unidos antes de 1º de agosto”.



Por sua vez, a ministra da Economia da Alemanha, Katherina Reiche, pediu à UE que “no tempo que resta, negocie de maneira pragmática uma solução com os EUA que se concentre nos principais pontos de conflito”.

A Alemanha está na linha de frente das repercussões da ofensiva comercial dos EUA, pois sua economia depende fortemente das exportações para a maior economia do mundo, especialmente nos setores químico, farmacêutico, automotivo, siderúrgico e de fabricação de máquinas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco “tomou conhecimento” da carta de Trump e alertou que as tarifas de 30% que os EUA anunciaram sobre os produtos europeus vão “prejudicar empresas, consumidores e pacientes” de ambos os lados do Atlântico. Os embaixadores do bloco estão programados para se reunir no domingo para discutir a situação comercial.

“Continuamos prontos para trabalhar em direção a um acordo até 1º de agosto”, disse von der Leyen em comunicado. “Ao mesmo tempo, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger os interesses da UE, incluindo a adoção de contramedidas proporcionais, se necessário.”

Hillary Clinton: Ex-secretária de Estado dos EUA critica Trump por prejudicar os americanos ao defender Jair Bolsonaro

Reagindo à mensagem do presidente americano publicada em sua plataforma Truth Social, a Federação das Indústrias Alemãs (BDI) pediu que EUA e UE 'encontrem soluções' sobre tarifas e alertou que a intenção de Trump é um ''sinal de alerta para a indústria de ambos os lados do Atlântico''.

Na Itália, o principal sindicato agrícola do país, Coldiretti, estimou que as tarifas de 30% anunciadas por Trump podem custar às famílias americanas e à indústria agroalimentar italiana até € 2,3 bilhões (US$ 2,68 bilhões).

