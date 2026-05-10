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HANTAVÍRUS França e Espanha iniciam voos de repatriação de passageiros do MV Hondius, após surto de hantavírus Primeiro desembarque no porto de Granadilla inclui passageiros e tripulante espanhol; operação mobiliza autoridades internacionais sob coordenação da OMS

Começou neste domingo (10) a repatriação internacional de passageiros desembarcados do MV Hondius, cruzeiro ligado a um surto de hantavírus que mobilizou autoridades sanitárias de vários países.

A operação, iniciada em Tenerife, nas Ilhas Canárias, envolve os primeiros voos especiais para levar ocupantes de volta a seus países sob protocolos rígidos de hospitalização, quarentena e acompanhamento médico.

Cinco passageiros franceses embarcaram em um voo médico especial que decolou de Tenerife por volta do meio-dia, no horário local.

A operação foi acompanhada por Nicolas Pillerel, da embaixada francesa na Espanha, responsável por supervisionar a logística no local.

Segundo ele, o centro de crise do Ministério das Relações Exteriores da França organizou uma aeronave especial equipada com equipe médica para transportar os passageiros até um aeroporto na região de Paris.

Ao chegarem à França, os cinco serão hospitalizados por 72 horas para exames e monitoramento, seguindo diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). Depois, poderão voltar para casa, mas ainda terão de cumprir 45 dias de isolamento sob acompanhamento rigoroso das autoridades sanitárias francesas.

A mobilização elevou o nível de alerta em Paris. Diante da situação, Sébastien Lecornu, primeiro-ministro francês, convocou uma reunião extraordinária com ministros e autoridades de saúde para discutir a resposta do país ao caso.

Primeiro voo espanhol já partiu

Também neste domingo, o primeiro avião com passageiros desembarcados do MV Hondius deixou Tenerife às 10h55 GMT, segundo constatou um jornalista da AFP.

A bordo estavam 14 espanhóis que estavam no cruzeiro. O grupo segue para Madri, onde todos serão encaminhados a um hospital militar para cumprir quarentena.

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