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PLATAFORMAS França e EUA fecham sites que vendiam conteúdo íntimo roubado de 17 mil mulheres Dois irmãos, de 21 e 25 anos, foram detidos na terça-feira sob suspeita de serem "os supostos administradores", informou o órgão em um comunicado

Uma operação judicial na França e nos Estados Unidos permitiu o fechamento de três sites associados à plataforma NudeLeaksTeens, que vendia conteúdo íntimo roubado de mais de 17.000 mulheres, incluindo menores de idade, anunciou nesta quarta-feira (7) o Ministério Público de Paris.

Dois irmãos, de 21 e 25 anos, foram detidos na terça-feira sob suspeita de serem "os supostos administradores", informou o órgão em um comunicado.

NudeLeaksTeens (NLT) significa "vazamento de imagens íntimas de adolescentes" em inglês.

Por meio de três sites diferentes, a plataforma oferecia pacotes de conteúdo íntimo roubado, provenientes de diversas fontes.

Parte do material vinha de invasões de contas em redes sociais. Outras imagens foram obtidas por meio de "grooming", estratégia na qual um adulto alicia um menor pela internet. Também eram expostas imagens da chamada pornografia de vingança, ou seja, a divulgação não consentida de imagens íntimas para se vingar de uma pessoa.

Algumas das vítimas são menores de idade e há mulheres de todas as nacionalidades.

"Os usuários do site eram incentivados, em troca de uma recompensa em moeda virtual, a fornecer informações de identificação de cada vítima, registrada individualmente com seu nome real, classificada por idade, local de residência, profissão e com uma avaliação de sua 'beleza' em uma escala de 1 a 10", detalhou o Ministério Público de Paris.

Na residência dos dois irmãos detidos, os investigadores franceses apreenderam cerca de 700.000 euros (cerca de 3,9 milhões de reais) em moedas virtuais, entre elas bitcoin, litecoin, USDT e ethereum, informou o órgão.

A Procuradoria Federal do Distrito Leste da Virgínia, nos Estados Unidos, informou que, em colaboração com uma unidade do FBI em Washington e as autoridades francesas, fechou sites "como parte de uma ação coordenada das autoridades contra a divulgação de material de abuso sexual infantil" e a publicação não consentida de imagens íntimas.

"Os Estados Unidos obtiveram autorização judicial para fechar dois domínios associados à NudeLeaksTeens (NLT), que anunciava a venda de imagens e vídeos sexualmente explícitos vazados (ou seja, obtidos por invasões e roubados) nos quais apareciam mulheres jovens e meninas".

O órgão acrescentou que, embora o site advertisse contra a divulgação de material de abuso sexual infantil, a investigação revelou que também estavam disponíveis "imagens e vídeos sexualmente explícitos de crianças".

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