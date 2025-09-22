A- A+

palestina França e outros países reconhecerão o Estado palestino em reunião na ONU Os palestinos, permanecem com o status de observadores nas Nações Unidas, a aspiração de ser um membro pleno foi bloqueada pelos Estados Unidos

A França e outros países reconhecerão nesta segunda-feira (22) o Estado palestino, após uma onda de governos ocidentais endossarem simbolicamente a criação de um Estado, o que provocou a ira de Israel.

O reconhecimento de um Estado palestino por parte do Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal, no domingo, aumentou a pressão sobre Israel, que intensifica a guerra em Gaza. A iniciativa foi condenada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e criticada pelos Estados Unidos.

O gesto, acima de tudo simbólico, acontecerá durante uma reunião organizada pela França e pela Arábia Saudita sobre a chamada solução de dois Estados, ou seja, a convivência pacífica e segura de um Estado israelense ao lado de outro palestino.

O reconhecimento é o resultado de um processo de vários meses que, há alguns dias, já permitiu a aprovação por ampla maioria na Assembleia Geral de um texto que apoia a criação de um futuro Estado palestino, mas exclui explicitamente o movimento islamista Hamas, uma condição exigida por vários países ocidentais.

Os palestinos "querem uma nação, querem um Estado, e não devemos empurrá-los para o Hamas. Se não oferecermos uma perspectiva política e o reconhecimento, (...) ficarão presos com o Hamas como única solução", disse no domingo o presidente francês Emmanuel Macron, ao explicar sua decisão, em entrevista ao canal americano CBS.

"Se queremos isolar o Hamas, o processo de reconhecimento e o plano de paz que o acompanha são uma condição prévia", acrescentou.

No domingo, horas antes do início da reunião na ONU, Reino Unido, Canadá, Austrália e Portugal formalizaram o reconhecimento.

Pelo menos 145 dos 193 países membros da ONU reconhecem o Estado palestino, segundo um levantamento da AFP. Os palestinos, no entanto, permanecem com o status de observadores nas Nações Unidas. A aspiração de ser um membro pleno foi bloqueada pelos Estados Unidos.

Outros países devem formalizar o reconhecimento nesta segunda-feira, incluindo Andorra, Bélgica, Luxemburgo, Malta e San Marino, informou a presidência francesa.

Na Faixa de Gaza, o Exército israelense intensifica a ofensiva, iniciada após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, e apesar da pressão para que interrompa a guerra no território palestino, devastado por dois anos de conflito.

"Paz justa e duradoura

O presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, que participará da reunião desta segunda-feira por videoconferência após ter o visto negado para entrar nos Estados Unidos recusado, afirmou que o reconhecimento é "um passo importante e necessário para uma paz justa e duradoura".

Alguns diplomatas, no entanto, temem represálias israelenses.

Netanyahu reiterou no domingo que não haverá um Estado palestino e ameaçou ampliar a colonização na Cisjordânia, enquanto dois ministros israelenses de extrema direita, Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich, pediram a anexação desse território palestino ocupado.

"Não deveríamos nos sentir intimidados pelo risco de represálias de Israel", afirmou o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, à AFP.

No atual contexto, o discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU, previsto para sexta-feira, é muito aguardado, assim como o do presidente americano Donald Trump, na terça-feira.

O governo dos Estados Unidos, principal aliado de Israel, expressou oposição veemente ao processo de reconhecimento. O Departamento de Estado americano criticou no domingo os "gestos teatrais" de alguns de seus aliados cruciais e afirmou que o foco de Washington está na "diplomacia séria".

A Alemanha reafirmou sua posição de que o reconhecimento de um Estado palestino só deveria acontecer após um processo de negociação para uma solução de dois Estados.

O ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023 contra o território israelense matou 1.219 pessoas, a maioria civis, segundo dados oficiais.

Segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, as ofensivas de represália israelenses na Faixa de Gaza, onde o Hamas assumiu o poder em 2007, deixaram mais de 65.000 mortos, a maioria civis.

