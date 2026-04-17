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Guerra no Oriente Médio França e Reino Unido se reúnem com aliados para discutir segurança do Estreito de Ormuz Mesmo com um frágil cessar-fogo em vigor, os Estados Unidos mantêm seu próprio bloqueio aos portos iranianos

Os líderes da França e do Reino Unido presidiram nesta sexta-feira (17) uma reunião de aliados, sem os Estados Unidos, para estudar uma missão multinacional que garanta a livre circulação do comércio no Estreito de Ormuz, quando o atual conflito no Oriente Médio chegar ao fim.

O Irã impôs um bloqueio nessa passagem crucial para o transporte marítimo depois que os Estados Unidos e Israel lançaram uma guerra contra a república islâmica em 28 de fevereiro, o que provocou uma alta nos preços mundiais da energia.

Pouco depois do início da reunião, o Irã anunciou que o estreito permaneceria “totalmente aberto” durante o cessar-fogo, um anúncio feito pelo presidente americano Donald Trump e que provocou uma queda de 10% no preço do petróleo.

Teerã não detalhou, porém, se se refere à trégua entre o exército israelense e o movimento pró-iraniano Hezbollah, que entrou em vigor na noite de quinta-feira no Líbano por dez dias, ou ao cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, que em teoria termina em 22 de abril.

Os dirigentes europeus temiam que, com a continuidade do bloqueio, os consumidores sofressem as consequências na forma de inflação mais alta, escassez de alimentos e cancelamentos de voos pelo esgotamento do combustível.

O presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, para conversas bilaterais no Palácio do Eliseu, antes de receber o chefe do Governo alemão, Friedrich Merz, e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, para a reunião mais ampla, com a maioria dos participantes por videoconferência.

Macron e Starmer pretendem exigir o retorno à plena liberdade de navegação e tratar das consequências econômicas do bloqueio.

Mas também “prepararão a mobilização, quando as condições o permitirem, de uma missão militar multinacional defensiva defensiva, para garantir a liberdade de navegação”, segundo o convite enviado por Eliseu ao qual a AFP teve acesso.

Essa força só seria enviada com o fim da guerra. Entre suas principais tarefas poderia estar a remoção de minas e a garantia de que não fossem impostos pedágios pela passagem.

“Precisamos ter certeza de que contamos com um compromisso iraniano de não disparar contra os navios em trânsito, e com um compromisso dos Estados Unidos de não bloquear nenhum navio que saia ou entre no Estreito de Ormuz”, declarou uma fonte da presidência francesa, que pediu anonimamente.

A reunião, para os quais foram convidados cerca de 30 representantes dos países europeus, das nações asiáticas, do Oriente Médio e da América Latina, é também uma oportunidade para a Europa exibir suas capacidades após ter ficado à margem dos esforços diplomáticos americanos para encerrar a guerra.

Os diálogos, segundo a presidência francesa, envolvem “países não beligerantes”, o que significa que nem o Irã, nem Israel, nem os Estados Unidos participam.

“Precisamos de um certo planejamento militar, e é exatamente isso que vamos fazer juntos hoje, e é o correto, porque quanto mais esse conflito se prolongar, maior será o impacto”, disse Starmer antes do encontro.

Cada país candidato à missão se comprometerá “de acordo com seus meios”, de acordo com Paris. A França dispõe de um portaaviões, cerca de dez navios e cerca de 50 aeronaves na região.

Berlim poderia contribuir, por sua vez, para “as operações de retirada de minas ou para o reconhecimento marítimo de longo alcance”, segundo uma fonte do governo alemão.

Os chefes militares deverão reunir-se na próxima semana para impor os debates no quartelgeral do comando militar britânico em Northwood, nos arredores de Londres, acrescentou o gabinete de Starmer.

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