França e Turquia defendem inclusão do Líbano no cessar-fogo entre EUA, Israel e Irã

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O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que conversou com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e os dois defenderam a inclusão do Líbano no acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã.

"Conversamos inicialmente sobre a situação no Oriente Próximo e Oriente Médio, para apelar ao respeito pelo cessar-fogo e à sua aplicação no Líbano, ao respeito pela liberdade de navegação no Estreito de Ormuz e para sublinhar a necessidade de uma solução diplomática robusta e duradoura", afirmou o presidente francês no X.

Os dois também conversaram sobre a guerra na Ucrânia e o trabalho comum para contribuir para a "busca de uma paz justa e duradoura", defendendo "garantias de segurança robustas para a Ucrânia", segundo Macron.

Na quarta-feira (8) Israel lançou 160 mísseis em 10 minutos em um ataque contra o Hezbollah no Líbano, matando mais de 300 pessoas. Na sexta, 10, o exército israelense realizou novos ataques contra alvos do grupo.

Neste sábado (11) equipes da defesa civil usaram guindastes para vasculhar apartamentos parcialmente desabados em Beirute. Autoridades locais disseram à AP que seis pessoas morreram em um prédio e que um adolescente desaparecido provavelmente está soterrado sob um telhado.

O Líbano anunciou que na próxima terça-feira (14) haverá uma reunião com Israel em Washington para discutir um cessar-fogo e o possível início de negociações entre os dois países.

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