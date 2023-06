França enviará ajuda à Ucrânia após destruição de represa, diz Macron

A- A+

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (7), que, "nas próximas horas", será enviada "ajuda para atender às necessidades imediatas" da Ucrânia devido à destruição da represa hidrelétrica de Kajovka, no sul do país.

"A França condena este ato odioso, que põe a população em risco", declarou o presidente francês no Twitter, após falar por telefone com seu contraparte ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Pude transmitir ao presidente Zelensky minha solidariedade ao seu povo após o ataque à represa de Kajovka", acrescentou.

Segundo a Presidência francesa, o Centro de Crises do Ministério francês das Relações Exteriores enviará rapidamente um primeiro comboio com uma dezena de toneladas de produtos de saúde, higiene e saneamento hídrico.

Pelo Twitter, o presidente ucraniano havia comentado anteriormente sobre as "consequências ambientais e humanitárias do ato terrorista russo" e ressaltou "as necessidades urgentes da Ucrânia para fazer frente à catástrofe" na região de Kherson.

Moscou e Kiev trocam acusações pela destruição da represa, localizada no rio Dnipro, nos limites entre as posições dos dois lados.

Povoados inteiros, sob controle ucraniano e russo, ficaram inundados.

Zelensky também informou que havia combinado com Macron "continuar com a cooperação no setor da defesa", sobretudo na defesa antiaérea das cidades ucranianas.

"Esperamos que o treinamento dos pilotos comece o mais rapidamente possível", acrescentou.

