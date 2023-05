A- A+

Mundo França equipará batalhões ucranianos com veículos blindados e tanques leves

A França treinará e equipará batalhões ucranianos com dezenas de veículos blindados e tanques leves, anunciaram ambos os países após um jantar entre os presidentes Emmanuel Macron e Volodimir Zelensky no Palácio do Eliseu.

"Nas próximas semanas, a França treinará e equipará vários batalhões com dezenas de veículos blindados e tanques leves, incluindo os AMX-10RC", disseram em comunicado conjunto. Acrescentaram ainda que Paris está concentrando seus "esforços em apoiar as capacidades de defesa aérea da Ucrânia".

