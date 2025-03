A- A+

ISTAMBUL França expressa preocupação com detenções na Turquia, incluindo um fotógrafo da AFP Akgül, de imprensa francesa, "cobria as manifestações" para a agência de notícias com sede em Paris. A Turquia vive protestos desde a detenção do prefeito de Istambul

A França está "profundamente preocupada" com a repressão das manifestações e com as detenções efetuadas na Turquia, entre elas a do fotógrafo da Agence France-Presse, Yasin Akgül, declarou à AFP uma fonte diplomática.



"Estamos profundamente preocupados com as informações sobre a repressão contra manifestantes e jornalistas na Turquia, como a detenção em 25 de março de sete jornalistas, entre eles o fotógrafo da AFP", acrescentou.

Akgül "cobria as manifestações" para a agência de notícias com sede em Paris, acrescentou a fonte diplomática, que expressou o compromisso da França com os princípios democráticos e com a liberdade de imprensa "em todo o mundo".

A Turquia vive um movimento de protestos desde a detenção na semana passada do prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan. A polícia prendeu mais de 1.400 pessoas desde 19 de março.

Um tribunal de Istambul ordenou na terça-feira a detenção provisória de Akgül, detido na véspera em sua casa, e de outros seis jornalistas turcos acusados de participação em manifestações proibidas.

O presidente da AFP, Fabrice Fries, pediu na terça-feira a "rápida libertação" do fotógrafo, argumentando que ele estava cobrindo os protestos como jornalista. "A detenção é inaceitável", acrescentou em uma carta enviada à presidência turca.

"Nossa embaixada está em contato com as autoridades turcas para acompanhar especialmente a situação deste jornalista e garantir o respeito por seus direitos", indicou a fonte diplomática francesa.

