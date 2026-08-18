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MUNDO

França expulsará dois diplomatas iranianos em retaliação à agressão de franceses no Irã

O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França já havia afirmado que as agressões seriam seguidas de consequências

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Jean-Noel Barrot afirmou que a França ainda se posiciona ao lado do povo iranianoJean-Noel Barrot afirmou que a França ainda se posiciona ao lado do povo iraniano - Foto: Anwar Amro/AFP

O ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, Jean-Noël Barrot, afirmou nesta terça-feira, 18, que o país expulsará dois diplomatas iranianos nos próximos dias, em resposta à agressão sofrida por dois diplomatas franceses no Irã, no fim de julho.

"Eu havia anunciado que esse ato intolerável seria seguido de consequências", escreveu Barrot.
 

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Segundo o ministro, a França ainda se posiciona ao lado do povo iraniano e apoia "seus artistas, cientistas e pesquisadores", que considera "principais vítimas" das tensões no Oriente Médio.

"O povo iraniano, um grande povo, está preso entre a repressão sangrenta das manifestações de janeiro de 2026 e os bombardeios" da guerra, observou.

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