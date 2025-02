França garante seu orçamento sem solucionar crise política

A- A+

O primeiro-ministro francês, o centrista François Bayrou, sobreviveu nesta quarta-feira (5) a duas moções de censura, que socialistas e ultradireitistas preferiram não apoiar, e conseguiu a adoção dos orçamentos do Estado no Parlamento.

Apenas 128 deputados, incluindo seis socialistas, votaram a favor da primeira moção de censura apresentada pelo partido A França Insubmissa (LFI, esquerda radical), comunistas e ecologistas; enquanto seriam necessários 289 votos para derrubar o governo.

A segunda moção de censura contra Bayrou, aliado histórico do presidente de centro-direita Emmanuel Macron, também apresentada pelo LFI, também não prosperou pela falta dos votos dos socialistas e dos ultradireitistas do partido Reagrupamento Nacional(RN).

Ambas as moções foram apresentadas em resposta à adoção, por decreto, na segunda-feira, do orçamento para 2025.

Esse tipo de manobra é comum na França quando o governo não tem maioria, e a única maneira de os deputados da Assembleia Nacional (câmara baixa) derrubarem a medida é com uma moção de censura.

Embora Bayrou possa apelar novamente nos próximos dias, na reta final do procedimento parlamentar, a votação desta quarta-feira confirmou que ele conseguiu afastar a censura, mas não os riscos de instabilidade política que o país enfrenta desde 2024.

Com isso, a Assembleia Nacional poderá aprovar os orçamentos do Estado para 2025. O Senado se pronunciará sobre o assunto a partir de quinta-feira, e provavelmente votará a favor, o que permitirá que o texto seja adotado pelo Parlamento.

Ao contrário de dezembro, quando a oposição de esquerda e de extrema direita derrubou seu antecessor conservador Michel Barnier, os socialistas não apoiaram uma censura desta vez, em nome do "interesse geral", quebrando a unidade da esquerda.

O orçamento busca sanear os cofres públicos reduzindo o déficit para 5,4% do PIB em 2025 — quase o dobro do limite estabelecido pelas normas europeias — com um aporte de 52 bilhões de euros (313 bilhões de reais).

Para isso, o governo da segunda maior economia da UE planeja cortes drásticos nos gastos públicos, somados às novas receitas provenientes de um aumento temporário de impostos sobre as empresas mais lucrativas e as grandes fortunas.

"As decisões que temos que tomar são difíceis e dolorosas, porque este não é o nosso orçamento", disse o líder parlamentar socialista Boris Vallaud à France Info, alertando que "a estabilidade está longe de ser garantida".

O RN, de Marine Le Pen, também é a favor de não censurar o governo por enquanto, em nome da "estabilidade" até que as eleições legislativas possam ser realizadas, de acordo com a lei, só a partir de julho.

