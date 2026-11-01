A- A+

manifestação França investiga lançamento de coquetel molotov contra a polícia como "tentativa de assassinato" Milhares de pessoas voltaram às ruas da França pelo terceiro sábado consecutivo para protestar contra o aumento do custo de vida

O Ministério Público da França abriu uma investigação por tentativa de homicídio após o lançamento de um coquetel molotov contra forças de segurança durante uma manifestação realizada no sábado em Paris, informaram fontes judiciais à AFP neste domingo (1º).

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, classificou o ataque, que deixou um agente ferido na capital francesa, como uma "tentativa de assassinato".

Centenas de milhares de pessoas voltaram às ruas da França pelo terceiro sábado consecutivo para protestar contra o aumento do custo de vida. As mobilizações terminaram com episódios de violência em algumas cidades, incluindo Paris.

Imagens, entre elas fotografias e vídeos da AFP, mostram um artefato incendiário artesanal explodindo aos pés de um integrante das forças de segurança em um bairro da zona leste de Paris, causando ferimentos leves.

"Foram lançados artefatos explosivos contra cerca de 15 gendarmes e também contra policiais", detalhou o Ministério Público.

O gendarme atingido pelo coquetel molotov relatou a emissoras de televisão a sensação de queimadura provocada pela explosão e descreveu uma "chuva" de projéteis lançados contra sua unidade por um grupo que considerou "determinado".

Em paralelo, a Procuradoria de Paris informou neste domingo que houve 105 detenções, das quais 88 relacionadas às manifestações de sábado e 17 à noite de Halloween.

Veja também