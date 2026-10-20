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INVESTIGAÇÃO França investiga mortes de dois homens durante onda de violência em Paris No fim de semana, o país viveu um dos piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos

A França investiga as causas das mortes de dois homens em Paris, no sábado (17) e na madrugada de segunda-feira, em meio à onda de violência que atingiu a capital durante os protestos, informaram a Promotoria e a Polícia de Paris.

No fim de semana, o país viveu um dos piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos, em meio a grandes manifestações no sábado contra o aumento do custo de vida.

Na noite de sábado, a Promotoria de Paris foi informada "da morte de um homem" em uma rua próxima à Praça da República, um dos epicentros da violência, após um "provável desmaio".

A Polícia de Paris informou que, às 18h20 de sábado (13h20 no horário de Brasília), os bombeiros foram acionados para atender um "homem de 59 anos inconsciente em via pública", em outro local próximo à Praça da República.

No entanto, devido às "condições de segurança deterioradas nos arredores", a vítima foi levada ao posto de socorro de Château d'Eau, onde morreu às 18h55 (13h55 em Brasília), apesar do atendimento recebido, acrescentou a polícia.

Na madrugada de segunda-feira, no bairro comercial de Les Halles, um homem de 48 anos também morreu após passar mal na rua Berger, apesar da rápida intervenção dos bombeiros, segundo a polícia.

A Polícia de Paris informou que, até o momento, não há suspeita de envolvimento de terceiros em nenhuma das duas mortes.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, afirmou que, por um "milagre", não houve mortes durante os episódios de violência.

Tanto a Praça da República quanto a região de Les Halles estão entre as áreas onde as autoridades francesas impuseram um toque de recolher noturno na segunda-feira para evitar novos episódios de violência e saques.

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