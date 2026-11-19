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Internacional França investiga suposto vazamento de informações para partido de extrema direita A polícia realizou buscas nos escritórios do partido, cuja candidata, Marine Le Pen, lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial do próximo ano, no início deste mês

A Justiça francesa investiga se um funcionário do Ministério do Interior forneceu informações sigilosas ao partido de extrema direita Reagrupamento Nacional (RN) sobre investigações que o envolvem, informaram nesta quinta-feira (19) a promotoria e um jornal.

A polícia realizou buscas nos escritórios do partido, cuja candidata, Marine Le Pen, lidera as pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial do próximo ano, no início deste mês, como parte de uma investigação sobre o suposto vazamento de informações, informou a Promotoria de Paris.

O jornal Le Monde afirmou que surgiram provas "que sugerem que o Reagrupamento Nacional estava se beneficiando de informações confidenciais sobre investigações judiciais contra o partido, provenientes de pelo menos um alto funcionário".

Segundo o jornal, a sede do Ministério do Interior também foi alvo de buscas no final de outubro, de acordo com várias fontes.

O alto funcionário seria o ex-secretário-geral do ministério, Hugues Moutouh, atualmente prefeito do departamento de Loiret e da região Centro, informou uma fonte próxima ao caso.

O RN é alvo de várias investigações.

A Procuradoria Europeia anunciou em junho que estava realizando buscas na França e em outros países por suspeita de desvio de recursos europeus por parte de um antigo grupo de extrema direita no Parlamento Europeu.

O grupo Identidade e Democracia (ID) foi criado por eurodeputados de diversos partidos eurocéticos, entre eles o RN.

Le Pen foi condenada no ano passado em um processo sobre empregos fictícios no Parlamento Europeu, mas um tribunal de apelação reduziu o período de sua inelegibilidade para ocupar cargos públicos, o que lhe permite disputar a eleição presidencial.

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