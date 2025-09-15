A- A+

EUTANÁSIA França julga 12 ativistas pró-eutanásia em pleno debate político sobre o tema Os acusados têm entre 74 e 89 anos e integram o grupo "Ultime Liberté" (Última Liberdade), uma divisão radical da Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade

Um tribunal de Paris julga, a partir desta segunda-feira (15), 12 ativistas pró-eutanásia que ajudaram várias pessoas, enfermas ou não, a comprar os barbitúricos necessários para encerrar suas vidas.

O julgamento acontece no momento em que o Senado se prepara para debater em outubro sobre a autorização ou não da eutanásia e a morte assistida em casos limitados, após a aprovação da Assembleia Nacional (Câmara Baixa) em maio.

O julgamento "é uma oportunidade para sensibilizar a opinião pública sobre as problemáticas do final da vida", declarou à AFP o advogado de defesa, Arnaud Lévy-Soussan.

Os acusados têm entre 74 e 89 anos e integram o grupo 'Ultime Liberté' (Última Liberdade), uma divisão radical da Associação pelo Direito de Morrer com Dignidade (ADMD).

Os idosos são acusados de ajudar, entre agosto de 2018 e novembro de 2020, dezenas de pessoas a comprar pela internet pentobarbital, um barbitúrico que provoca uma morte rápida e sem dor.

Eles são acusados por crimes relacionados com a legislação sobre o tráfico de substâncias ilícitas.

O caso foi aberto em 2019 com um relatório das autoridades americanas sobre uma rede mexicana de venda de barbitúricos, que eram enviados para todo o mundo com a etiqueta "Natural Cosmetics" ("Cosméticos Naturais")

O 'Ultime Liberté' vai além das tradicionais reivindicações das associações pró-eutanásia e defende o direito a uma morte"tranquilo", sem a necessidade de uma doença da pessoa que solicita a medida.

"Há muitas leis que impedem a liberdade da morte assistida, de uma morte não violenta, apesar de estar despenalizado", disse à AFP Claude Hurry, presidente da associação.

Para a principal acusada, ter esta "pílula mágica" em casa e não esperar um "pedido médico" permite que as pessoas envelheçam com "uma grande serenidade a respeito do fim".

O pentobarbital está autorizado na França para uso veterinário, como anestésico e de eutanásia. Na Bélgica ou na Suíça, o barbitúrico é usado para mortes assistidas, uma prática legal nos dois países.

O julgamento em Paris deve prosseguir até 9 de outubro.

