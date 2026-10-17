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Europa França: manifestantes protestam contra o aumento do custo de vida e se unem aos estudantes Nas redes sociais, vídeos mostram novos confrontos entre os manifestantes e policiais, além do uso de sinalizadores e fogo

Manifestantes em toda a França protestam neste sábado, 17, contra o aumento do custo de vida, unindo-se às reivindicações de estudantes do ensino médio sobre as condições na educação, após mais de três semanas de bloqueios em escolas. A mobilização de hoje segue convocações feitas nas redes sociais para reavivar o movimento dos "coletes amarelos", que surgiu em 2018 contra a injustiça social.

Nas redes sociais, vídeos mostram novos confrontos entre os manifestantes e policiais, além do uso de sinalizadores e fogo. Em Marselha, manifestantes violentos conseguiram invadir a prefeitura da cidade, de acordo com o France 24. Já em Paris, uma marcha foi agendada na Praça da República, a nordeste do centro da cidade, e caminhou por bairros nobres da capital.

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, informou que eram esperadas centenas de ações de protesto e mais de 80 marchas em todo o país, incluindo reuniões espontâneas, manifestações de rua e bloqueios.

Grupos estudantis, que vêm protestando desde meados de setembro, incentivaram seus apoiadores a aderir ao movimento. A CGT, um dos principais sindicatos da França, também demonstrou apoio aos protestos, defendendo "salários e aposentadorias mais altos, preços mais baixos e a proteção dos serviços públicos que atendem às necessidades da população".

O presidente Emmanuel Macron pediu, na sexta-feira, calma e respeito às pessoas e ao patrimônio, em um momento em que autoridades alertavam para a possibilidade de violência. "Existe um direito constitucional de protestar e de se expressar, e sempre estive vigilante e atento para garantir que esse direito seja plenamente respeitado", disse. "Mas esse direito traz consigo a necessidade de respeitar as pessoas, respeitar o patrimônio e, portanto, o compromisso de não insultar nem destruir."

Macron classificou como "inaceitável" a possível presença de indivíduos que buscam "apenas causar danos e provocar tumultos".

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