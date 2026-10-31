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FRANÇA França mobiliza 70 mil policiais para protestos na noite de Halloween O presidente do país informou, na segunda-feira (26), que as mobilizações seriam mantidas afastadas dos centros urbanos para proteger os comércios

A França se prepara para o terceiro fim de semana consecutivo de protestos pelo custo de vida e pela educação, mobilizando 70 mil policiais e gendarmes e transferindo a marcha para os arredores da capital, Paris, enquanto as manifestações lideradas por jovens se espalham pela Europa. O ministro do Interior da França, Laurent Nuñez, advertiu sobre um "risco muito alto" de desordens, especialmente ao cair da noite no Halloween.

A polícia de Paris proibiu na sexta-feira, 30, as marchas de sindicatos e dos coletes amarelos pelo centro da cidade e ordenou que as manifestações seguissem uma rota única pelos boulevards periféricos, da Porte de Bagnolet até a Porte de Charenton. Sindicatos e grupos estudantis recorreram das restrições perante os tribunais.

O presidente do país, Emmanuel Macron, informou, na segunda-feira, 26, que as mobilizações seriam mantidas afastadas dos centros urbanos para proteger os comércios.

A polícia proibiu também o acesso à Praça da República e a Les Halles, dois locais afetados por distúrbios e saques em 17 de outubro, entre as 23h e as 6h tanto no sábado quanto no domingo. Para os menores desacompanhados, foi decretado um toque de recolher independente a partir das 21h nas imediações da Champs-Élysées.

O movimento começou com os protestos de estudantes do ensino médio contra as condições escolares e ampliou-se até se converter em uma mobilização massiva pelo custo de vida. As autoridades contabilizaram cerca de 550 mil participantes na marcha de 17 de outubro, quando desordeiros saquearam centenas de lojas, e 410 mil no sábado passado, quando os protestos foram em grande medida pacíficos, mas a polícia realizou mais de 1.300 detenções.

Na Alemanha, uma iniciativa juvenil chamada "Gen Z regelt" - que pode ser traduzida como "A Geração Z assume o controle" - convocou mobilizações em cerca de 30 cidades "pela educação, saúde, proteção do clima e uma vida acessível", e contra o retorno do serviço militar obrigatório. Segundo os organizadores, mais de 140 mil pessoas se inscreveram pela internet. A polícia de Berlim espera cerca de 10 mil pessoas no Portão de Brandemburgo.

Em Barcelona, segunda maior cidade da Espanha, a polícia catalã está em alerta máximo após a convocação de novas concentrações por uma rede anônima do TikTok chamada Blocus.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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