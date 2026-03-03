Ter, 03 de Março

terça03/03/2026
MUNDO

França mobiliza caças sobre os Emirados Árabes Unidos para proteger suas bases militares

País mantém centenas de militares da Marinha, da Força Aérea e do Exército nos Emirados Árabes Unidos

A França mantém centenas de militares da Marinha, da Força Aérea e do Exército nos Emirados Árabes UnidosA França mantém centenas de militares da Marinha, da Força Aérea e do Exército nos Emirados Árabes Unidos - Foto: Jalaa Marey / AFP

A França mobilizou caças Rafale sobre os Emirados Árabes Unidos para proteger suas bases aéreas e navais de ataques iranianos, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot, nesta terça-feira(3).

A França mantém centenas de militares da Marinha, da Força Aérea e do Exército nos Emirados Árabes Unidos. Seus caças Rafale estão baseados na Base Aérea de Al Dhafra, perto de Abu Dhabi.

"Esses Rafales e seus pilotos estão mobilizados para garantir a segurança de nossas instalações", disse Barrot à BFMTV em resposta a uma pergunta sobre a intervenção francesa nos Emirados Árabes Unidos no fim de semana para neutralizar drones iranianos.

"Eles realizaram operações para garantir a segurança do espaço aéreo sobre nossas bases", disse o ministro, acrescentando que, no domingo, "um hangar em uma base francesa nos Emirados Árabes Unidos foi atingido por um drone".

Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irã no sábado, matando o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. O Irã respondeu atacando aliados americanos na região do Golfo.

A situação ameaça aumentar os custos de energia, o que pode causar estragos na economia global.

Os destroços de um drone interceptado provocaram um incêndio que foi controlado nesta terça-feira em uma zona industrial petrolífera no emirado de Fujairah, informaram as autoridades.

