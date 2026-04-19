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França mobiliza grande operação para desativar bomba da Segunda Guerra Mundial

Operação acontece na localidade de Colombes, ao noroeste da capital francesa, onde o artefato foi encontrado em 10 de abril durante obras

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Especialistas em desativação de explosivos trabalham para neutralizar a bombaEspecialistas em desativação de explosivos trabalham para neutralizar a bomba - Foto: Alain Jocard/AFP

Centenas de policiais foram mobilizados neste domingo (19) na região de Paris para desativar uma bomba da Segunda Guerra Mundial, o que obrigou centenas de moradores a abandonarem suas casas, informaram as autoridades.

A operação acontece na localidade de Colombes, ao noroeste da capital francesa, onde o artefato foi encontrado em 10 de abril durante obras.

Os especialistas em desativação de explosivos trabalham atualmente para neutralizar a bomba.

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Eles tentaram retirar o detonador, mas a manobra não foi possível, e agora devem destruir o artefato no subsolo, o que prolongará a operação por até oito horas.

Para garantir a segurança, as autoridades estabeleceram um perímetro de evacuação de 450 metros.

Os moradores foram alertados e precisaram deixar suas casas. Cinco centros de acolhimento foram disponibilizados em Colombes e cidades vizinhas para receber os moradores. Quase 220 pessoas vulneráveis foram atendidas diretamente pelos serviços de emergência.

A área foi completamente esvaziada e colocada sob vigilância policial para evitar roubos.

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