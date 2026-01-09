França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar
"Nossos parceiros acham a participação do presidente Trump na reunião essencial", afirmou funcionário do governo americano
A França mudou a data da próxima reunião de cúpula do G7, para que o presidente americano, Donald Trump, possa participar, confirmou a Casa Branca à AFP.
"Nossos parceiros acham a participação do presidente Trump na reunião essencial", disse um funcionário do governo americano à AFP, referindo-se a uma reportagem do veículo digital Politico sobre a mudança de data.
Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains.
Leia também
• EUA decidirá quais petroleiras poderão operar na Venezuela, diz Trump
• França ameaça adotar medidas 'unilaterais' se seu setor agro correr risco por acordo UE-Mercosul
• Tempestade deixa 380 mil lares sem eletricidade na França
Trump organiza um evento de artes marciais mistas na Casa Branca, que vai acontecer em 14 de junho. Segundo um representante do presidente da França, Emmanuel Macron, a mudança de data foi "resultado de consultas com todos os membros do G7".
O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Sua presidência é assumida a cada ano por um dos seus membros, que fica responsável pela organização das reuniões de cúpula e de ministros.