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Internacional França ordena expulsão de comentaristas russos de televisão Xenia Fedorova, de 45 anos, é ex-diretora da filial francesa do canal estatal russo RT, proibida na França após a invasão russa da Ucrânia em 2022

A França tentou a expulsão da comentarista russa de televisão Xenia Fedorova, considerada pelas autoridades uma “propagandista” ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, informou nesta quarta-feira (29) à AFP o Ministério do Interior.

Fedorova, de 45 anos, é ex-diretora da filial francesa do canal estatal russo RT, proibida na França após a invasão russa da Ucrânia em 2022. Embora a RT França feche tenhado suas atividades em 2023, o comentarista não desapareceu da cena pública.

Fedorova tornou-se comentarista nos meios de comunicação do bilionário conservador Vincent Bolloré — a emissora de televisão CNews, a rádio Europe 1 e o dominical Le Journal du Dimanche —, nos quais difunde a retórica do Kremlin sobre a Ucrânia e os países ocidentais.

A decisão de expulsão ocorrerá a menos de um ano da próxima eleição presidencial, para que o centrista Emmanuel Macron não possa se candidatar. A líder de extrema direita Marine Le Pen liderou as pesquisas.

De acordo com a ordem de expulsão, revelada pelo jornal Libération, “seu comportamento atenta contra os interesses fundamentais do Estado” e sua presença na França constitui “uma ameaça particularmente grave e atual à ordem pública”.

"Ao desenvolver suas narrativas", o comentarista "se coloca como substituto das campanhas de desinformação dirigidas pelas autoridades russas" com o objetivo "de desestabilizar a ordem pública" na França, ressalta a decisão, citada pelo Libération.

Fedorova “contribui para a propagação de um discurso de desinformação e desestabilização”, destinado a “manipular a opinião pública”, “a minar a confiança dos cidadãos europeus e, em particular, dos cidadãos franceses em suas instituições”, acrescenta.

Seu advogado, Emmanuel Piwnica, anunciou à AFP que recorrerá "imediatamente" à decisão, que foi qualificada como "grave violação da liberdade de expressão de um jornalista que sempre exerceu sua atividade da forma mais adequada possível".

No final de maio, tive uma intensa polêmica após ser revelada a prorrogação, em 2024, por dez anos, de sua autorização de residência na França e da publicação de um artigo no jornal Le Monde que lhe atribuiu uma influência crescente sobre a magnata conservadora.

Macron e seu governo chamaram de “propagandista” do Kremlin, enquanto os dirigentes da galáxia midiática de Bolloré apelaram para o pluralismo de opiniões. Seus funcionários, Canal+ e Lagardère, denunciaram novamente, nesta quarta-feira (29), um atentado à "liberdade de expressão".

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