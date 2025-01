A- A+

MUNDO França pede a seus cidadãos que não viajem ao Irã até a libertação de seus 'reféns' Um casal francês, Cécile Kohler e Jacques Paris, está preso no Irã desde maio de 2022, acusado de "espionagem"

A França pediu, nesta terça-feira (7), a seus cidadãos que não viajem ao Irã até a “libertação completa” dos cidadãos franceses detidos no Irã, que ela descreveu como “reféns”.

“A situação de nossos compatriotas mantidos como reféns no Irã é simplesmente inaceitável. Eles foram detidos injustamente por vários anos, em condições indignas”, disse o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot.

Falando em uma conferência de embaixadores franceses reunidos em Paris, Barrot disse que a situação desses cidadãos havia “se deteriorado” desde a eleição, em julho, do presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

“Eu digo às autoridades iranianas: nossos reféns devem ser libertados. Nosso relacionamento bilateral e o futuro das sanções dependem disso”, disse o ministro das Relações Exteriores.

“E até a libertação completa dos nossos reféns, peço aos nossos compatriotas que não viajem para o Irã”, acrescentou.

Um terceiro francês chamado Olivier, cujo sobrenome não foi divulgado, também está detido desde 2022.

A França os considera “reféns do Estado”.

O Irã mantém presos vários cidadãos ocidentais e pessoas com dupla nacionalidade. Para as ONGs e pessoas próximas a elas, Teerã as utiliza como moeda de troca em negociações bilaterais.

A jovem jornalista italiana Cecilia Sala foi presa na capital iraniana em 19 de dezembro, durante uma viagem de negócios, acusada de “violar a lei”. A Itália denunciou a prisão como “inaceitável”.

