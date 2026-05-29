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Internacional França pede que promotores investiguem tratamento de Israel a ativistas da flotilha de Gaza Decisão do ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noel Barrot, de agora solicitar que promotores franceses avaliem se há base para acusações criminais é mais um sinal do descontentamento de Paris

O governo da França afirmou que está pedindo ao Ministério Público que investigue a suposta violenta má conduta de Israel contra ativistas de uma flotilha rumo a Gaza, o que pode abrir caminho para processos criminais. Pela legislação processual penal francesa, cabe aos promotores decidir como dar seguimento às denúncias e se acusações podem ser apresentadas.

A decisão do ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noel Barrot, de agora solicitar que promotores franceses avaliem se há base para acusações criminais é mais um sinal do descontentamento de Paris.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot Foto: Anwar Amro/AFP

Barrot disse ter recebido um relatório de diplomatas franceses na Turquia que "detalhou violência sexual, exposição ao frio, espancamentos e humilhações repetidas contra cidadãos franceses - todos atos que poderiam constituir crimes".

A França já havia anunciado uma proibição por tempo indeterminado de entrada em território francês do ministro israelense da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, por aquilo que chamou de "comportamento indizível" em relação a ativistas da flotilha enquanto eles estavam detidos em Israel, após tentarem romper o bloqueio naval israelense a Gaza.

A Global Sumud Flotilla, composta por 50 embarcações, foi interceptada neste mês em águas internacionais, a cerca de 400 quilômetros da costa de Israel. O governo israelense posteriormente libertou e deportou centenas de ativistas para a Turquia. Os ativistas acusaram as forças israelenses de maus-tratos na detenção, descrevendo espancamentos, uso de tasers e cães de ataque. Israel negou os maus-tratos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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