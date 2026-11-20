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reunião França pede reunião do CS da ONU após ataque russo atingir embaixadas em Kiev Jean-Noel Barrot, solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas (ONU)

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança (CS) das Nações Unidas (ONU) após novos ataques russos contra Kiev, capital da Ucrânia, que deixaram civis mortos e atingiram as embaixadas da Áustria e dos Países Baixos.

"O Kremlin atacou Kiev mais uma vez. Civis foram mortos. As embaixadas da Áustria e dos Países Baixos foram atingidas", escreveu Barrot em publicação no X nesta sexta-feira, 20. Segundo ele, os bombardeios constituem crimes que a França condena "com a máxima firmeza". "A Rússia terá de prestar contas", acrescentou.

O chanceler também manifestou solidariedade ao povo ucraniano e aos governos austríaco e neerlandês. "Vladimir Putin acredita estar acima das regras. Não está. Não vamos aliviar a pressão", afirmou.

A declaração ocorre em meio ao aumento das tensões entre Moscou e países europeus, após a queda de um míssil russo na Polônia e durante exercícios militares europeus que simulam uma missão na Ucrânia após a guerra - um dia após a reunião trilateral entre os líderes de EUA, Rússia e China, que teve o conflito como um de seus temas. Na quinta, 19, após o encontro com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que havia suspendido as negociações sobre a guerra e sinalizou escalar o conflito.

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