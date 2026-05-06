França posiciona porta-aviões para eventual missão em Ormuz (Presidência)
Envio da embarcação da Marinha francesa para a região do Golfo é parte da iniciativa da França e do Reino Unido de promover uma missão que garanta a segurança nesse estreito crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos
A passagem do porta-aviões francês Charles de Gaulle pelo Canal de Suez é um "sinal" de que uma coalizão de países não beligerantes está "pronta" para garantir a segurança no Estreito de Ormuz, indicou a Presidência francesa nesta quarta-feira (6).
O envio da embarcação da Marinha francesa para a região do Golfo é parte da iniciativa da França e do Reino Unido de promover uma missão que garanta a segurança nesse estreito crucial para o comércio mundial de hidrocarbonetos.
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Sua passagem pelo Canal de Suez é "um sinal de que não apenas estamos prontos para garantir a segurança do Estreito de Ormuz, mas também de que somos capazes de fazê-lo", afirmou um assessor do presidente francês, Emmanuel Macron.