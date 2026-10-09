França prende mais de 5 mil menores em protestos estudantis
O governo também respondeu a uma das reivindicações e anunciou a contratação, nos próximos dias, de 3.000 professores substitutos
As autoridades francesas prenderam mais de 5.000 menores no contexto dos protestos estudantis que sacodem o país desde meados de setembro, dos quais seis se encontram em prisão preventiva, indicou nesta sexta-feira (9) o Ministério da Justiça.
Dezenas de milhares de estudantes do ensino médio, em sua maioria entre 15 e 18 anos, protestaram nas últimas semanas para denunciar a falta de substituição de professores ausentes, horários sobrecarregados e salas de aula deterioradas, uma mobilização marcada também por confrontos violentos com a polícia.
Mais de 6.800 pessoas, entre elas 86% de menores, foram detidas desde o início dos protestos, das quais 2.376 enfrentam ações judiciais, indicou o ministério. Quinze adultos e seis menores estão em prisão preventiva, detalhou.
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Embora, em sua grande maioria, as manifestações e o bloqueio de escolas ocorram de forma pacífica, os protestos também registram a queima de contêineres de lixo e até mesmo de portas de acesso às instituições, assim como confrontos entre a polícia e manifestantes.
Embora o governo do presidente de centro-direita, Emmanuel Macron, defenda que a atuação policial é "proporcional", a oposição de esquerda e as associações de defesa dos direitos humanos denunciam uma "repressão policial" aos protestos.
A França suspendeu na quarta-feira o uso de granadas de efeito moral pela polícia durante os protestos estudantis, depois que um adolescente perdeu uma mão por um dos artefatos.
O governo também respondeu a uma das reivindicações e anunciou a contratação, nos próximos dias, de 3.000 professores substitutos, mas as organizações estudantis e os sindicatos mantêm seu chamado para novas manifestações na próxima terça-feira.
Cerca de 150 das 3.700 escolas permaneceram fechadas nesta sexta-feira na França.