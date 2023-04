França prepara novos protestos contra reforma da Previdência antes de decisão-chave

A- A+

Os franceses foram convocados para novas manifestações na quinta-feira (13) contra a impopular reforma da Previdência, um dia antes de o Conselho Constitucional se pronunciar sobre o futuro desta lei promovida pelo presidente Emmanuel Macron.

Desde janeiro, centenas de milhares de pessoas se manifestaram contra a reforma, que aumenta a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuir por 43 anos, e não mais por 42, para receber a aposentadoria integral.

Mostra do mal-estar ainda presente, a visita de Estado de Macron à Holanda foi marcada por protestos isolados de opositores à reforma e, nesta quarta-feira, foram bloqueadas universidades em Paris, Rennes e Lille.

Macron disse, nesta quarta (12), que proporá aos representantes de todos os setores sociais um "intercâmbio que facilitará empreender o caminho a seguir considerando as decisões, sejam quais forem, do Conselho Constitucional" esperadas para a sexta-feira sobre a reforma da Previdência.

"O país deve continuar avançando", afirmou Macron em coletiva de imprensa em Amsterdã (Holanda).

O presidente francês acrescentou que, apesar dos "desacordos do momento" manterá essas conversas com "espírito de conciliação e vontade de seguir adiante qualquer que seja a decisão" do Conselho Constitucional.

Os coletores de lixo de Paris reforçaram também sua determinação de entrar em greve a partir de quinta, depois de uma primeira que durou três semanas e deixou mais de 10 mil toneladas acumuladas nas ruas de Paris e imagens que deram a volta ao mundo.

Apesar da rejeição dos sindicatos e de dois a cada três franceses, segundo as pesquisas, o presidente francês manteve sua reforma que, em meados de março, decidiu adotar por decreto, temendo perder a votação no Parlamento.

Esta decisão recrudesceu os protestos, com confrontos entre policiais e manifestantes radicais, mas as manifestações perderam força nas últimas semanas, à espera da decisão do Conselho Constitucional na sexta-feira.

As autoridades esperam entre 400.000 e 600.000 manifestantes na quinta-feira na décima segunda jornada de protestos, quando uma parte do país está em férias escolares, segundo o veículo France Info.

O transporte público de Paris circulará com "quase normalidade" e os cancelamentos do serviço de trens serão menos frequentes, com a suspensão de um a cada cinco trens de alta velocidade.

Todos os olhares se voltam para o Conselho Constitucional, que deve decidir na sexta-feira se a reforma é válida e se aceita o referendo proposto pela oposição de esquerda sobre a idade da aposentadoria, duas decisões que vão marcar o futuro de um conflito social incrustado.

"Esperamos a decisão do Conselho Constitucional", assegurou, nesta quarta-feira, o porta-voz do governo, Olivier Véran, na rede France 2.

