França proíbe cigarro em praias, parques e jardins a partir deste domingo (29)

A França vai proibir o fumo em praias, parques, jardins públicos e pontos de ônibus a partir de domingo (29), informou o governo.

A proibição originalmente prevista para entrar em vigor em 1º de julho – foi antecipada por um decreto publicado no Diário Oficial do Governo neste sábado — e já entra em vigor neste domingo.

Fumar também será proibido perto de bibliotecas, piscinas e escolas, em linha com a meta do governo de proteger as crianças do fumo passivo.

O decreto não menciona cigarros eletrônicos.

Os infratores da proibição estarão sujeitos a uma multa de 135 euros.

"O tabaco deve desaparecer dos locais onde há crianças", disse a Ministra da Saúde e da Família, Catherine Vautrin, em maio, destacando "o direito das crianças de respirar ar puro".

Terraços de cafés estão excluídos da proibição.

Estima-se que cerca de 75 mil pessoas morram de complicações relacionadas ao tabaco a cada ano na França. De acordo com uma pesquisa de opinião recente, seis em cada 10 franceses (62%) são a favor da proibição de fumar em locais públicos.

