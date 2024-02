França quer 'acelerar' projeto de imposto para bilionários a nível mundial

A- A+

A França quer "acelerar" as negociações internacionais com o objetivo de estabelecer uma tributação mínima para bilionários, afirmou seu ministro da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, nesta quarta-feira (28), à margem de uma cúpula do G20 dos Ministros de Finanças realizada em São Paulo.

"Estamos totalmente comprometidos em acelerar o processo de estabelecimento a nível internacional, a nível da OCDE, a nível do G20 e espero que a nível dos países europeus, de uma tributação mínima dos indivíduos para combater qualquer forma de otimização fiscal para pessoas de todo o mundo", disse o ministro francês aos repórteres.

Quase 140 Estados chegaram a um acordo no final de 2021 para definir uma tributação mínima para as multinacionais sob os auspícios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que consiste em dois pilares: o primeiro visa uma melhor distribuição da tributação para os gigantes tecnológicos e o segundo, um imposto mínimo de 15% sobre as empresas.

De acordo com Le Maire, a comunidade internacional precisa agora de um "terceiro pilar".

"Hoje existe a possibilidade de que as pessoas mais ricas evitem pagar a mesma quantidade de impostos sobre a renda que outras pessoas menos ricas. Queremos evitar esta otimização fiscal, queremos fazê-la a nível internacional porque é a única forma eficaz", declarou.

O ministro francês considerou que a "França estará à vanguarda nesta questão".

Dos países membros do G20, aqueles que fazem parte do 1% mais rico viram as taxas de imposto aplicáveis ao seu rendimento caírem quase um terço nas últimas décadas, estimou a ONG Oxfam, em um estudo publicado na terça-feira.

Veja também

Bahia Lamborghini é interceptada pela PRF após motorista tentar dar calote de R$ 3,50 em pedágios