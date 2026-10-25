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protestos França registra 1.314 detidos e 53 policiais feridos em novos protestos no sábado (24) Centenas de milhares de pessoas voltaram a ocupar as ruas em marchas contra o alto custo de vida

As novas manifestações de sábado na França deixaram 1.314 detidos, 53 policiais feridos e 24 lojas saqueadas, segundo um balanço provisório divulgado neste domingo (25) pelo Ministério do Interior.

Centenas de milhares de pessoas voltaram a ocupar as ruas em marchas contra o alto custo de vida que decorreram, em sua maioria, pacificamente, sob um dispositivo de segurança reforçado em relação a 17 de outubro, quando ocorreram atos de violência e saques em várias cidades.

Segundo as autoridades, foram registradas 289 ações em via pública, entre manifestações e concentrações que reuniram cerca de 410.000 pessoas.

No entanto, o Ministério do Interior garantiu que em muitas cidades "formaram-se grupos considerados de risco, integrados principalmente por militantes da extrema esquerda radical", que protagonizaram confrontos com a polícia.

Foram registrados incidentes ao término das manifestações em diversas cidades, entre elas Paris, Marselha e Bordeaux.

O balanço provisório, previsto na manhã de domingo, contabiliza 1.314 detenções, frente às 2.628 marcas registradas em 17 de outubro. Além disso, 53 membros das forças de segurança ficaram feridos, em comparação aos 1.144 da semana anterior.

As autoridades também informaram danos em vários estabelecimentos, dos quais 24 foram saqueados, em contraste com os 1.522 negócios afetados durante a mobilização anterior.

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