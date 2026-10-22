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INTERNACIONAL França registra primeiro caso humano do vírus Shamonda; autoridades descartam risco à população Paciente era gravemente imunodeprimido e estava internado em Lyon; autoridades classificam a ocorrência como excepcional

A França identificou o primeiro caso humano documentado do vírus Shamonda. A infecção foi detectada em um homem gravemente imunodeprimido que estava internado em Lyon por uma doença grave e morreu no início de outubro.

Em comunicado conjunto, os ministérios franceses da Saúde e da Agricultura classificaram a ocorrência como excepcional e afirmaram que, com base nos conhecimentos disponíveis, não há risco sanitário identificado para a população em geral.

Segundo reportagem do jornal francês Le Figaro, o vírus Shamonda pertence à família dos ortobunyavírus e é transmitido por pequenos insetos picadores.

Até a identificação do caso francês, a circulação do vírus era conhecida entre animais de criação, sem registros anteriores de infecção em seres humanos. As autoridades destacaram que o vírus circula há décadas na África e na Ásia, mas nunca havia sido identificado em pessoas.

“Apesar de várias décadas de circulação do vírus Shamonda na África e na Ásia, nenhum caso humano havia sido documentado até agora. Trata-se, portanto, de um caso excepcional ocorrido em um paciente gravemente imunodeprimido”, internado em Lyon por uma doença grave e “falecido no início de outubro”, afirmaram os ministérios no comunicado conjunto.

“Diante dos conhecimentos disponíveis sobre esse vírus, nenhum risco sanitário para a população em geral foi identificado até o momento”, esclareceram.

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