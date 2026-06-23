Ter, 23 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CALOR

Quarenta pessoas morreram afogadas na França durante onda de calor

90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira (23)

Reportar Erro
França enfrenta onda de calor e autoriza banho nos canais de ParisFrança enfrenta onda de calor e autoriza banho nos canais de Paris - Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

A onda de calor que afeta atualmente a França provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho, "principalmente de jovens", anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no início de uma nova reunião de crise.

Com picos previstos de até 44ºC no sudoeste da França, 90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira.

Leia também

• Relatório sobre morte de menina estuprada na França aponta 'sucessão de erros'

• Duas crianças encontradas mortas dentro de um carro durante onda de calor na França

• França enfrenta onda de calor e autoriza banho nos canais de Paris

Esta é a segunda onda de calor para milhões de europeus em menos de um mês. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter