CALOR
Quarenta pessoas morreram afogadas na França durante onda de calor
90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira (23)
A onda de calor que afeta atualmente a França provocou 40 mortes por afogamento desde 18 de junho, "principalmente de jovens", anunciou nesta terça-feira (23) o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, no início de uma nova reunião de crise.
Com picos previstos de até 44ºC no sudoeste da França, 90% dos habitantes vivem em áreas onde as autoridades decretaram alerta vermelho ou alerta laranja por calor extremo nesta terça-feira.
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Esta é a segunda onda de calor para milhões de europeus em menos de um mês. Segundo o consenso científico, a mudança climática provocada pela atividade humana torna os fenômenos meteorológicos extremos mais intensos.