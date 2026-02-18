Qua, 18 de Fevereiro

Alagamentos

França registra recorde de 35 dias consecutivos de chuva

Acúmulo de chuva causou enchentes em diversas partes do país

A França encontra-se em "uma situação excepcional", explicou o diretor do serviço de informações sobre cheiasA França encontra-se em "uma situação excepcional", explicou o diretor do serviço de informações sobre cheias - Foto: Damien Meyer / AFP

Com 35 dias consecutivos de chuva, a França registrou sua maior sequência de precipitações desde o início dos registros, em 1959, anunciou a Météo France nesta quarta-feira (18).

Segundo o serviço meteorológico francês, a sequência se estende de 14 de janeiro a 17 de fevereiro, e o acúmulo de chuva causou enchentes em diversas partes do país.

A situação pode piorar esta semana com a chegada da tempestade Pedro e fortes correntes de maré.

Além da França, outros países europeus também enfrentam tempestades e enchentes.

Segundo um novo estudo publicado na terça-feira na revista Nature Communications, as mudanças climáticas causadas pela ação humana contribuíram significativamente para a intensificação das chuvas e para as enchentes mortais que ocorreram perto de Valência, na Espanha, no final de 2024.

