Qui, 28 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta28/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
armamento nuclear

França, Reino Unido e Alemanha ativam mecanismo para restabelecer sanções da ONU ao Irã

O "snapback" permite restabelecer as sanções da ONU contra Teerã devido ao não cumprimento de seus compromissos sobre seu programa nuclear

Reportar Erro
Usina nuclear de Bushehr, no Irã Usina nuclear de Bushehr, no Irã  - Foto: Atta Kenare/AFP

França, Reino Unido e Alemanha (E3) ativaram, nesta quinta-feira (28), o mecanismo que permite restabelecer as sanções da ONU contra Teerã devido ao não cumprimento de seus compromissos sobre seu programa nuclear, segundo uma carta ao Conselho de Segurança, à qual a AFP teve acesso.

Os três governos "desejam notificar o Conselho de Segurança que, sobre a base de provas factuais, o E3 considera que o Irã está em uma posição de não cumprimento significativo de seus compromissos" em virtude do acordo nuclear de 2015.

Leia também

• Irã afirma que ativação de sanções afetaria cooperação nuclear com AIEA

• Irã diz que retorno dos inspetores da AIEA não significa retomada total da cooperação

• Diretor da AIEA afirma que inspetores retornaram ao Irã

Por isso, "invocam o mecanismo conhecido sob o nome de 'snapback'", que inicia um processo de 30 dias para permitir a retomada de uma série de sanções suspensas há 10 anos, indica o documento.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter