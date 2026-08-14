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Internacional França revogação de redes sociais para menores de 15 anos Autoridade máxima em matéria de Constituição foi consultada no fim de julho pelos deputados socialistas e da esquerda radical sobre o artigo 1º de uma lei destinada a proteger os menores dos riscos destes ambientes

O Conselho Constitucional da França rejeitou nesta sexta-feira (14) a concessão das redes sociais para menores de 15 anos, ao considerar que a medida constitui “uma violação desproporcional” da sua liberdade de expressão.

A autoridade máxima em matéria de Constituição foi consultada no fim de julho pelos deputados socialistas e da esquerda radical sobre o artigo 1º de uma lei destinada a proteger os menores dos riscos destes ambientes.

Embora o Conselho reconheça "a exigência constitucional de proteção do maior interesse da criança", aponta que a jurisdição tão ampla "é suscetível de ser aplicada a serviços de comunicação online relativos a riscos para a saúde e a segurança dos menores (...) não estão comprovadas".

A lei, que deveria entrar em vigor em 1º de setembro, antes deixar os mais jovens fora das redes sociais (TikTok, Snapchat, X, Instagram...), além de espaços de comunicação de algumas páginas da web como o YouTube; serviços de mensagens como WhatsApp e Messenger e alguns videogames online.

Embora a lei preveja propostas, principalmente para enciclopédias e sites educativos ou científicos, estas continuam sendo "limitadas", alerta o Conselho Constitucional.

A Presidência Francesa destacou que o seu compromisso em fazer a lei avançar “até a primavera de 2027 continua total”.

Em 2025, a Austrália se tornou o primeiro país a proibir as redes sociais para menores de 16 anos. Desde então, muitos adotaram ou anunciaram que estudaram proibições semelhantes, como Brasil, Indonésia, Reino Unido e Nova Zelândia.

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