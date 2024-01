A- A+

Homenagem França se despede de Jacques Delors, que "reconciliou a Europa com seu futuro" O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou nesta sexta-feira (5) uma homenagem ao falecido político

O presidente francês, Emmanuel Macron, prestou nesta sexta-feira (5) uma homenagem ao falecido político e estadista Jacques Delors, que “reconciliou a Europa com seu futuro”, durante uma cerimônia no Palácio dos Inválidos, em Paris.

“Jacques Delors nunca se cansou de explorar para reconciliar, de buscar alternativas, de construir pontes”, declarou Macron diante do caixão do ex-presidente da Comissão Europeia e de vários líderes europeus.

Esta importante figura da esquerda francesa, ministro da Economia entre 1981 e 1984 no governo do presidente socialista François Mitterrand, faleceu em 27 de dezembro em Paris, aos 98 anos.

À frente do Executivo comunitário entre 1985 e 1995, sua gestão foi marcada pela queda do Muro de Berlim (1989), que colocou fim à divisão existente na Europa após a Segunda Guerra Mundial, e pelo início das negociações para a integração de países do antigo bloco soviético.

Delors promoveu o euro, a criação do mercado único, a assinatura dos acordos de Schengen sobre a livre circulação de pessoas, o programa de intercâmbio estudantil Erasmus, muito popular na União Europeia (UE), e a reforma da Política Agrícola Comum (PAC) .

Símbolo da importância de seu legado para a construção do bloco, cerca de 100 estudantes Erasmus assistiram à estreia e se interpretaram o Hino da Europa, baseado na Nona Sinfonia de Beethoven e na Ode à Alegria.

Vários líderes europeus estiveram presentes, incluindo a atual presidente da Comissão, a alemã Ursula von der Leyen, e o chefe do Conselho Europeu, o belga Charles Michel.

O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, e o mesmo eurocético chefe do governo húngaro, Viktor Orbán, também participaram da homenagem.

Veja também

Parkinson Cientistas de Harvard criam dispositivo robótico vestível que melhora a caminhada de paciente