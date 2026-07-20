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Política França se prepara para proibir o uso de redes sociais por menores de 15 anos A medida, que já é aplicada aos alunos do ensino fundamental, deve ser ampliada para o ensino médio

O Parlamento francês deverá proibir o uso de redes sociais por menores de 15 anos na terça-feira (21), após deputados e senadores chegarem a um acordo nesta segunda-feira (20) sobre a legislação que implementará a medida, que ganha força em todo o mundo.

O presidente francês, Emmanuel Macron, quer fazer a proteção das crianças nas redes sociais e a regulamentação do tempo de uso de telas uma das principais conquistas de seu segundo mandato, que termina em maio de 2027.

“Amanhã [terça-feira], a França será o primeiro país da Europa a estabelecer uma maioria digital para melhor proteger nossas crianças online”, anunciou a ministra delegada do Setor Digital, Anne Le Hénanff, na rede social X.

O governo planeja implementar essa seleção a partir de setembro, quando os alunos retornarem às aulas após as férias. O Reino Unido aprovou uma medida semelhante para menores de 16 anos, mas ela só entrará em vigor no início de 2027.

A Assembleia Nacional (câmara baixa) e o Senado (câmara alta) da França votaram a versão mais recente da lei na terça-feira, depois de terem chegado a um acordo nesta segunda-feira sobre o mecanismo de implementação.

Sete senadores e sete deputados concordaram, em geral, em proibir o acesso de menores de 15 anos às redes sociais, com abordagens como enciclopédias online.

Os parlamentares optaram, portanto, pela formulação da Assembleia Nacional, segundo diversas fontes parlamentares, em detrimento da proposta do Senado, que defende a criação de uma lista de plataformas proibidas.

A senadora centrista Catherine Morin-Desailly declarou que esta última opção exigia mais tempo para implementar a desclassificação.

O texto também inclui a regulamentação de celulares no ensino médio, assim como já ocorre no ensino fundamental.

A pressão sobre os políticos europeus aumentou desde que a Austrália se tornou o primeiro país do mundo a proibir o uso de redes sociais por menores de 16 anos.

Na semana passada, a Comissão Europeia anunciou que considera estabelecer um acesso “progressivo e gradual” para crianças e adolescentes em plataformas digitais.

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