França vai anunciar investimentos de 109 bilhões em IA, indica Macron

A França prepara um anúncio de investimentos de 109 bilhões de euros (cerca de US$ 113 bilhões) em inteligência artificial nos próximos anos, afirmou o presidente Emmanuel Macron neste domingo. A declaração acontece um dia antes do início da Cúpula de Ação pela IA, que vai reunir líderes em Paris até terça-feira.

O montante virá empresas e fundos, entre outras fontes, indicou Macron em entrevista à emissora France 2, neste domingo. Nos últimos dias, aportes massivos em IA já vinham sendo divulgados pelo governo às vésperas do encontro global na capital francesa.

O fundo canadense Brookfield, por exemplo, confirmou que irá investir 20 bilhões de euros para financiar a construção de um data center no norte do país. A infraestrutura será focada no processamento de sistemas de inteligência artificial.

Outro grande aporte foi anunciado pelos Emirados Árabes Unidos, que destinarão entre 30 e 50 bilhões de euros para um “campus” de IA na França, que irá incluir um centro para processamento de dados.

Na quinta-feira passada, o governo de Macron havia afirmado que havia definido 35 locais no país que estavam prontos para receber centros de dados. Ao todo, os terrenos somam cerca de 1.200 hectares, que foram preparados como parte do plano do país para acelerar o desenvolvimento da inteligência artificial.

Os anúncios acontecem às vésperas da AI Action Summit, cúpula que irá reunir líderes de quase cem países na capital francesa, até terça-feira. Durante o evento, o governo Macron também irá anunciar uma aliança internacional para investimentos em projetos de IA com foco em ‘interesse público'.

A expansão da infraestrutura de IA na França e a tentativa do país buscar protagonismo global vêm em um momento em que a disputa pela IA acirrou-se com a ascensão da chinesa DeepSeek e os planos dos EUA de investir US 500 bilhões no setor.

Nesse ambiente, Paris receberá nesta segunda-feira líderes políticos como o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o vice-presidente americano, J.D. Vence. O encontro também contará com empresários de big techs, como o presidente da OpenAI, Sam Altman, e o CEO do Google, Sundar Pichai.

A cúpula e os investimentos impulsionados por Macron têm sido vistos como uma reação europeia à crescente dominação americana e chinesa no setor de IA. Depois de adotar regras rigorosas para proteção de dados e segurança, a União Europeia agora busca estimular a inovação e atrair investimentos.

