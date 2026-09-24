A- A+

Internacional França vai enviar 'recursos militares' para proteger infraestrutura de energia saudita Pressionado na França por causa dos preços elevados dos combustíveis, o presidente francês explicou que a medida não significa um envolvimento no conflito, e sim busca contribuir para aliviar a tensão nos mercados

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou nesta quinta-feira (24) o envio de "recursos miliares" para proteger o porto de Yanbu, um elo estratégico da rede de infraestrutura de energia saudita.

"É a negociação que concluímos com os sauditas. Vamos enviar recursos militares, ou seja, soldados, radares e sistemas de defesa, para proteger o local", disse Macron aos canais de TV TF1 e France 2.

Pressionado na França por causa dos preços elevados dos combustíveis, o presidente francês explicou que a medida não significa um envolvimento no conflito, e sim busca contribuir para aliviar a tensão nos mercados.

O porto de Yanbu, principal terminal saudita de exportação de petróleo no Mar Vermelho, conecta-se às regiões petrolíferas do reino, situadas perto do Golfo, pelo oleoduto Leste-Oeste, que teve um papel crucial durante a guerra no Oriente Médio, permitindo à Arábia Saudita contornar o Estreito de Ormuz para exportar seu petróleo.

A localização de Yanbu oferece à Arábia Saudita uma rota alternativa para o envio de petróleo e derivados para os mercados europeus. O porto abriga instalações importantes de armazenamento e refino de petróleo e também constitui um alvo para os houthis pró-Irã do Iêmen na fase atual do conflito no Oriente Médio.

Macron considerou, ainda, que uma proibição das exportações de diesel americano, apoiada pelo presidente Donald Trump, seria uma decisão "ruim", inclusive para a economia dos Estados Unidos.

Veja também