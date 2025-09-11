Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
AJUDA

França vai mobilizar 3 caças Rafale para ajudar a proteger espaço aéreo polonês, diz Macron

Opresidente afirmou que também discutiu o assunto com o secretário-geral da Otan e com o primeiro-ministro britânico

Reportar Erro
Emmanuel MacronEmmanuel Macron - Foto: Teresa Suarez / Pool / AFP

Após as incursões de drones russos na Polônia, o presidente francês, Emmanuel Macron, decidiu que irá mobilizar três caças Rafale para contribuir com a proteção do espaço aéreo polonês e do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Assumi esse compromisso ontem com o primeiro-ministro polonês", escreveu ele no X nesta quinta-feira.

Leia também

• Polônia pede reunião da ONU após incursão de drones russos

• Polônia restringe tráfego aéreo no leste após incursão de drones russos

• Presidente da Polônia confirma ligação com Trump para discutir "violações" por drones russos

Macron afirmou que também discutiu o assunto com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, e com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"A segurança do continente europeu é nossa maior prioridade. Não cederemos à crescente intimidação da Rússia", acrescentou ele na postagem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter